Galatasaray'da Rodrigues için geri sayım

Bir yandan Narsingh transferi için uğraşan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan Garry Rodrigues için de PAOK cephesinin son cevabını bekliyor.

Galatasaray'da Rodrigues için geri sayım
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:13
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Sigthorsson’un sözleşmesinin fesh edilmesi sonrası Yasin ve Podolski’yle de yolları ayırması gündeme gelen Galatasaray, kanatlara iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor.

Luciano Narsingh için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Garry Rodrigues için kulübü PAOK’tan cevap bekliyor.
Oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, bonservis pazarlığı sırasında 3 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Yunan kulübü, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan oyuncuyu bu paraya bırakmaya yanaşırsa, transferin en kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
 

 
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