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Galatasaray'da renkler belli oldu

Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimini yapıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:16
Galatasaray'da renkler belli oldu

Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları renk seçimini yaptı. Dursun Özbek için "kırmızı" Mustafa Cengiz için ise "sarı" pusula kullanılacak.

Galatasaray'da 13-20 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu çerçevesinde başkan adaylarının kullanacakları oy pusulalarının renk seçimi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın yönettiği oy pusulası renk seçimine başkan adaylarından Dursun Özbek'in yerine Sicil Kurulu Listesi'nde yer alan Nihal Özfırat, Mustafa Cengiz'in yerine ise Celal Açar katılım gösterdi.

Yapılan renk seçimine göre başkan adaylarından Dursun Özbek için "kırmızı", Mustafa Cengiz için ise "sarı" oy pusulası kullanılacak.
Dursun Özbek'in listesi: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce
Mustafa Cengiz'in listesi: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:16
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