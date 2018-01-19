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Galatasaray'da Niasse sesleri! İşte o teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Oumar Niasse için Everton ile görüşüyor.

19 Ocak 2018 Cuma 09:52
Galatasaray'da Niasse sesleri! İşte o teklif...

Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'de bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Everton'da forma giyen Senegalli yıldız Oumar Niasse için pazarlıklarına devam ediyor...

RAPOR GEÇİLİYOR

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki kanat forvet Niasse için Everton'a 2 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. 

Cimbom'un Oumar Niasse'ye ise 1.5 yıl için 4 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fatih Terim ile sürekli iletişim halinde oldukları ve transfer gelişmeleri hakkında rapor sundukları öğrenildi.

B PLANI DA VAR

Hafta sonuna kadar İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürecek Galatasaray Yönetimi çıkacak sonuca göre hareket edecek. Everton'ın en geç pazar gününe kadar Niasse ile kararını bildirmesi bekleniyor. Olumsuz bir cevap gelmesi halinde yönetimin diğer alternatiflere yöneleceği kaydedildi.
Niasse, Everton formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gole ve 3 asiste imza attı. Niasse'nin Everton'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:52
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