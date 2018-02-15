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Galatasaray'da Ndiaye'den sonra bir ayrılık daha! O da Premier Lig'e...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle, Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'e talip oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:56
Galatasaray'da Ndiaye'den sonra bir ayrılık daha! O da Premier Lig'e...

Devre arası transfer döneminde Badou Ndiaye’nin Stoke City’e gidişine engel olamayan Galatasaray’ın az kalsın bir yıldızını daha elinden kaçırmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

NEWCASTLE'DAN GARRY İÇİN 8 MİLYON EURO

Özellikle bu sezon hem Tudor hem de Fatih Terim döneminde oynadığı futbolla göz dolduran, Süper Lig’de son 5 haftada 2 gol 3 asist yapma başarısını gösteren Garry Rodrigues’in Newcastle’ın kapısından döndüğü belirtilirken, oyuncunun transferine Fatih Terim’in engel olduğu ifade edildi. Premier Lig’de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Rafa Benitez’in Garry Rodrigues’i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek için Galatasaray’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

GALATASARAY EN AZ İKİ KATINI İSTEYECEK

Badou Ndiaye’nin gidişinden sonra Garry için 8 milyon euro’luk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan aryılmasına mani olan Fatih Terim’in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi. Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen Garry için Galatasaray’ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues’in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:56
  1. Badou Ndiaye
  2. Galatasaray
  3. NewcastleUnited
  4. Garry Rodrigues
  5. futbol

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