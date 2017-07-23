Galatasaray'da Muslera bilmecesi!

Son olarak Podolski ve Sneijder gibi yıldızlarla yollarını ayıran Galatasaray’da, taraftarın sevgilisi konumunda kalan tek isim Muslera’nın da sözleşmesi bitiyor.



Uruguaylı file bekçisi, teklif gelmesi halinde kariyerinin sonuna kadar Galatasaray’da kalmak istediğini her fırsatta dile getirse de, yönetimden henüz bir hamle yapılmadığı ortaya çıktı. Muslera’nın Ocak ayı itibariyle dilediği kulüple resmi olarak transfer görüşmesi yapma ve sezon sonunda bedavaya gitme hakkı bulunuyor.