Galatasaray'da Muslera alarmı

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Sol el serçe parmağı kırılan ve bu nedenle kamp boyunca topsuz çalışmalar yapan Muslera için tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Yedek kaleciler Cenk ve Eray’ın da sakatlığı nedeniyle, El İttifak maçında kaleye geçen Batuhan Şen’in kötü performansı, Galatasaray’daki durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu net şekilde gösterdi.

Özel eldivenler hazırlandı

Rahat oynayabilmesi için kendisine özel eldiven hazırlanan Muslera’nın, Konya maçına mutlaka yetiştirilmesi hedefleniyor. Aksi takdirde Galatasaray’ın kalede ciddi sorunlar yaşayabileceği tahmin ediliyor.