Galatasaray'da Muslera alarmı

Serçe parmağı kırılan Muslera için Galatasaray seferberlik ilan etti. Muslera'nın Konya maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da Muslera alarmı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 06:15
Bu haber 217 kez okundu

Sol el serçe parmağı kırılan ve bu nedenle kamp boyunca topsuz çalışmalar yapan Muslera için tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Yedek kaleciler Cenk ve Eray’ın da sakatlığı nedeniyle, El İttifak maçında kaleye geçen Batuhan Şen’in kötü performansı, Galatasaray’daki durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu net şekilde gösterdi.

Özel eldivenler hazırlandı

Rahat oynayabilmesi için kendisine özel eldiven hazırlanan Muslera’nın, Konya maçına mutlaka yetiştirilmesi hedefleniyor.  Aksi takdirde Galatasaray’ın kalede ciddi sorunlar yaşayabileceği tahmin ediliyor.

 
EtiketlerGalatasaray HaberleriGalatasaray
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.