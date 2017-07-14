Galatasaray'da Mircea Lucescu sesleri! Çare...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilmesinin ardından taraftar isyan bayrağını çekti.

Sosyal medyada Igor Tudor ve Dursun Özbek aleyhine kampanya başlatan Galatasaray taraftarı, son olarak Zenit'te görev yapan ve sezon sonu takımdan gönderilen Mircea Lucescu'yu takımın başında görmek istiyor.

Twitter'dan 'Çare Lucescu' etiketi başlatan Sarı-kırmızılı taraftarlar, boşta olan Mircea Lucescu'nun Tudor'un yerine göreve gelmesi için yönetime baskı uygulamaya başladı. Çare Lucescu etiketine kısa sürede binlerce mesaj gelmesi de dikkat çekti.