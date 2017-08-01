Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da Mircea Lucescu seferi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

01 Ağustos 2017 Salı 16:03
Galatasaray'da Mircea Lucescu seferi

Galatasaray Kulübü, futbol takımında genel koordinatörlük görevine getirmek istediği Rumen teknik adam Lucescu için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal'ın geçen hafta Romanya'da bir araya geldiği Lucescu için başkan Dursun Özbek de devreye girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

Dursun Özbek, yapacakları görüşmede Rumen teknik adamı ikna etmeye çalışacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:03
  1. Dursun Özbek
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mircea Lucescu
  5. SÜPERLİG
  6. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!