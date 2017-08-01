Galatasaray'da Mircea Lucescu seferi

Galatasaray Kulübü, futbol takımında genel koordinatörlük görevine getirmek istediği Rumen teknik adam Lucescu için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal'ın geçen hafta Romanya'da bir araya geldiği Lucescu için başkan Dursun Özbek de devreye girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

Dursun Özbek, yapacakları görüşmede Rumen teknik adamı ikna etmeye çalışacak.

Kaynak: AA