Galatasaray'da Lucescu gelişmesi

Mircea Lucescu, Galatasaray'a cevabını yarın verecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rumen teknik adamla sportif direktörlük konusunda görüşmek için bugün Romanya'ya gitmişti. BeIN Sports'un haberine göre Rumen teknik adam, sarı-kırmızılı ekipten kendisine gelen teklif için kararını yarın verecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Mircea Lucescu'ya takımın genel durumu, transferler ve teknik heyet hakkında bilgi verdiği öğrenildi.