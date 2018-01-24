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Galatasaray'da kriz büyüyor: Ben işimi yapıyorsam siz de paramı ödeyin

Cim-Bom’da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim golcü futbolcu Bafetimbi Gomis.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:09
Galatasaray'da kriz büyüyor: Ben işimi yapıyorsam siz de paramı ödeyin

Bu sezon Galatasaray’ın en çok gol atan ismi olan ve bugüne kadar hiçbir sorunu olmayan Gomis’e 10 gün önce 361 bin euroluk ödeme yapıldı. Bu para, oyuncunun ekim ayı maaşıydı. Kasım, aralık ve son olarak da ocak ayı parasını da ortaya atan sarı-kırmızılı oyuncu, yöneticilerle bir toplantı yaptı.

Burada düşüncelerini açık açık ileten Gomis, “Ben performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtıyorum. Siz de sözünüzü tutun ve paramı zamanında ödeyin. Param ödenmedikçe performansımı yeterince sahaya yansıtamıyorum” ifadesini kullandı.

Aylığı 361 bin euro olan ve üç aylık parası 1 milyon 83 bin euroyu yönetimden talep eden Fransız golcü, gereken yapılmayınca Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Futbolcunun sakat olduğu bildirilse de, Gomis olayının gerçek yüzünün bu olduğu vurgulandı.

Futbolcunun menajerinin 1 milyon euroluk ödemesi de aralık ayının sonunda yapılmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:09
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Galatasaray
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