THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da kriz! Başkan istifasını istedi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:50
Galatasaray'da kriz! Başkan istifasını istedi!

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.

Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.

Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:50
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safran çiçeği neden pahalıdır?
    1. Safran çiçeği neden pahalıdır?
    2. İran'da saraya saldırı girişimi
    3. Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini..
    4. Konyalı şehidi son yolculuğuna on..
    5. Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş!
    6. Erdoğan’dan Papa’ya anlamlı hediye
    7. Hakkari'de köylülerden 'drone'lu..
    8. Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?
    9. İstanbul, hangi takımı tutuyor?
    10. Love mi, Eto’o mu?
    11. Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne..
    12. Dudak uçuklatan transferleri merak mı..
    13. Demir eriyor
    14. Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid..
    15. Mehmet Demirkol'dan Terim'e çok sert..
    16. Kartal’da paşa Talisca
    17. Otobüs çocuk parkına uçtu
    18. Almanya'da cami saldırıları sürüyor
    19. Real Madrid’in yolu Sivas’tan geçiyor
    20. Ara transferde rekor Mavi Ateş’in
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!