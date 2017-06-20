Galatasaray'da kombinelere hücum! Rekor geldi...
Galatasaray'da transferdeki hareketlilik kombine satışlarını da olumlu yönde etkiledi.20 Haziran 2017 Salı 10:31
Transferlerin art arda kamuoyunca duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Kombinelere yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılıların, son 5 sezonun rekorunu kırdığı, ilk hafta satışlarında ilk kez 7 bin 500'ü aştıkları dile getirildi.
Bu durum kulübün sosyal medya adresinden duyurulurken, "Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadesi kullanıldı.