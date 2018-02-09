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Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi! Eğer yıl sonu zarar...

Galatasaray'da mali bilanço krizi sürmeye devam ediyor.

09 Şubat 2018 Cuma 14:25
Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi! Eğer yıl sonu zarar...

Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün açıklanan bilançosunda 116.9 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

4 yıl üst üste zarar ettiği için bu sezon kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına kar etmesi gereken Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün 6 aylık dönem için zarar açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idarecinin atanacak.

EĞER YIL SONU ZARAR AÇIKLANIRSA KAYYUM ATANACAK

Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idarecinin atanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor. Galatasaray Sportif A.Ş. 01.06.2017-31.05.2018 dönemine kadar kara geçmez ise mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:25
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