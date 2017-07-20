Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli

Galatasaray’la ilgili dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar, yedek kalecisi Cenk Gönen’i Malaga’ya satmıştı. Kurallar gereği maç kadrosunda mutlaka yerli bir kaleci bulundurması gereken Aslan’ın, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son olarak Bursaspor forması giyen Mert Günok ile anlaştığı öne sürüldü.



Yeşil-Beyazlılar’ın sözleşmesini fesh ettiği Mert, bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılılar’a imza atıp ve yeni sezonda Muslera ile forma rekabetine girebilir.