THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da kalede Cedric Carrasso'da olacak!

Galatasaray'da Muslera'nın cezalı olmasının ardından kaleye Cedric Carrasso yer alacak.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
Galatasaray'da kalede Cedric Carrasso'da olacak!

Fernando Muslera’nın cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kaleyi koruyacak Carrasso’yu Uruguaylı rakibi ve kaleci antrenörü Taffarel motive etti.
 
Carrasso’ya maçın önemini anlatan ikili, bu sezon ilk kez ligde görev alacak olan tecrübeli kaleciye güvendiklerini dile getirdi. Devre arasında gitmesi gündeme gelen Fransız kaleciye karşılaşmanın önemini anlatan Tafo ve Muslera, “İyi oynarsan taraftarın desteği de seninle olur. Tecrüben yeter” dedi.
 
Teknik direktör Fatih Terim, kupadaki Konya eşleşmesinin ilk ayağında, Eray’a şans tanımış, ancak genç file bekçisi yediği gollerle tepki çekmişti. Terim’in bu nedenle Carrasso’ya şans vereceği belirtildi.

Kaynak:Milliyet

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
  1. Cedric Carrasso
  2. Galatasaray
  3. antalyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 futbolcuyu soyunma odasında acımasızca dövdüler!
    1. 4 futbolcuyu soyunma odasında..
    2. TSK ve ÖSO o köyü ele geçirdi
    3. Ümit Milli Takım teknik direktörü..
    4. Sinpaş, herkesi ev sahibi yapacak
    5. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakim..
    6. TSK ve ÖSO o köyü de ele geçirdi
    7. Alman vekilden Türklere korkunç tehdit!
    8. Adeta bir cennet: Çaykara
    9. Galatasaray Antalyaspor..
    10. Youtube kaldırmıştı yeniden yayınlıyoruz
    11. Kremlin'den "Suriye" açıklaması!..
    12. Trabzonspor'dan flaş şike açıklaması!
    13. Ve yönetim kararını verdi! Beşiktaş..
    14. Bakan Arslan: 80 milyonun duasını..
    15. Kampanya başlattılar! 'Türkiye'ye F-35..
    16. Ve Marcelo,Neymar'ın gideceği takımı..
    17. Galatasaray'da kalede Cedric..
    18. Kardeşi için ölümü göze aldı! 12...
    19. ABD, Suriye'de PKK'ya ordu kuruyor!..
    20. Heycanla beklenen güncelleme geldi!..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!