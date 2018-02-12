Galatasaray'da kalede Cedric Carrasso'da olacak!

Fernando Muslera’nın cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kaleyi koruyacak Carrasso’yu Uruguaylı rakibi ve kaleci antrenörü Taffarel motive etti.



Carrasso’ya maçın önemini anlatan ikili, bu sezon ilk kez ligde görev alacak olan tecrübeli kaleciye güvendiklerini dile getirdi. Devre arasında gitmesi gündeme gelen Fransız kaleciye karşılaşmanın önemini anlatan Tafo ve Muslera, “İyi oynarsan taraftarın desteği de seninle olur. Tecrüben yeter” dedi.



Teknik direktör Fatih Terim, kupadaki Konya eşleşmesinin ilk ayağında, Eray’a şans tanımış, ancak genç file bekçisi yediği gollerle tepki çekmişti. Terim’in bu nedenle Carrasso’ya şans vereceği belirtildi.



Kaynak:Milliyet