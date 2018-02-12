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Galatasaray'da kalede Cedric Carrasso olacak!

Galatasaray'da Muslera'nın cezalı olmasının ardından kaleye Cedric Carrasso yer alacak.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
Galatasaray'da kalede Cedric Carrasso olacak!

Fernando Muslera’nın cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kaleyi koruyacak Carrasso’yu Uruguaylı rakibi ve kaleci antrenörü Taffarel motive etti.
 
Carrasso’ya maçın önemini anlatan ikili, bu sezon ilk kez ligde görev alacak olan tecrübeli kaleciye güvendiklerini dile getirdi. Devre arasında gitmesi gündeme gelen Fransız kaleciye karşılaşmanın önemini anlatan Tafo ve Muslera, “İyi oynarsan taraftarın desteği de seninle olur. Tecrüben yeter” dedi.
 
Teknik direktör Fatih Terim, kupadaki Konya eşleşmesinin ilk ayağında, Eray’a şans tanımış, ancak genç file bekçisi yediği gollerle tepki çekmişti. Terim’in bu nedenle Carrasso’ya şans vereceği belirtildi.

Kaynak:Milliyet

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
  1. Cedric Carrasso
  2. Galatasaray
  3. antalyaspor

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