Galatasaray'da kadro dışı kalan oyuncuya Süper Lig ekibi talip oldu
Disiplinsiz tavırları nedeniyle G.Saray'da kadro dışı bırakılan Cavanda'yı Alanyaspor istiyor...02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:38
Disiplinsiz tavırları nedeniyle G.Saray'da kadro dışı bırakılan Cavanda'nın talibi çıktı.
Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Alanyaspor, Belçikalı sağ bek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
Aslan'ın 26 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis istemeyeceği belirtilirken, transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 713 dakika şans bulan Cavanda, kariyerinde Lazio, Torino ve Trabzonspor formaları giydi.
Kaynak:Sporx