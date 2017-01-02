Galatasaray'da hoca kararı! Sezon sonunda...

Herkes Hollandalı çalıştırıcının başta oyuncu değişikliklerindeki hataları olmak üzere, takım üzerindeki otoritesi, oyunu iyi okuyamaması gibi bir dizi eleştiri sıralarken yönetim kurulunun bir bölümü de bu eleştiriyi yapanların arasında.

Yöneticilerden bir kısmı Riekerink ile yolların bir an önce ayrılmasını isterken yerine gelecek isimle birlikte sezonun ikinci yarısında takımın şampiyonluğa ulaşacağı görüşünde. Fakat başkan Dursun Özbek ise çok farklı bir görüşte ve yöneticilerle yaptığı son toplantıda bunu biraz da sert bir üslup ile dile getirdi.

Riekerink'in F.Bahçe maçındaki yenilginin ardından başkan Özbek'e söz verip "5 haftada en az 13 puan alıp yeniden şampiyonluk için önemli bir konuma geleceğiz" demesi ve bunu yerine getirmesi başkan Özbek'in de rahatlamasına neden oldu.

"NE OLURSA OLSUN"

Daha önceki dönemde yaşanan teknik direktör değişimlerinin kulübü daha da geriye götürmesi ve hatta bir kısmının da (Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Orhan Atik) kendi döneminde yaşanması nedeniyle başkan yeniden bir hoca değiştirmek istemiyor.

Bu sebeplerden ötürü Riekerink ile yola devam etmek isteyen Özbek, yöneticilerden gelen 'teknik direktör değiştirelim' sözlerine de şu sözlerle yanıt verip bu planın önünü kapattı:

"Ne olursa olsun Jan Olde Riekerink sezon sonuna kadar takımda kalıyor. Geçen sezonki gibi bir tablo yaşamak istemiyorum. Takviyeler yapacağız, yeni transferlerle daha iyi yere geleceğiz. Hocamız Riekerink bana söz verdi. Futbolu da üst seviyeye çıkaracak. Siz de buna göre hareket edin. Farklı düşüncelere girmeyin. Bir kez daha yineliyorum Riekerink takımda kalacak."