Galatasaray'da hiçbir futbolcuya teklif yok!

Basına yansıyan Haberlere karşın ne Çin, ne de başka bir ülke takımından kulübe ulaşan teklif bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, herhangi bir oyuncunun takımdan ayrılması durumunda, transfer planlamasında değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.
Basına yansıyan Haberlere karşın ne Çin, ne de başka bir ülke takımından kulübe ulaşan teklif bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, herhangi bir oyuncunun takımdan ayrılması durumunda, transfer planlamasında değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.
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