Galatasaray'da Hamit Altıntop krizi!

Karşılaşmada çok kötü bir performans gösteren Altıntop'a sarı-kırmızılı takımın taraftarları sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'dan olay paylaşım

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 3-2 yenildiği maç sonrası, "Eğer Hamit Altıntop tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FİFA kurallarına göre şaibelidir" şeklinde paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar daha sonra Hamit Altıntop'un, Tuzlaspor'un yönetimini devralan eski futbolcularla birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşıp, "İşte Tuzlaspor'un sahipleri. Tanıdık var mı acaba?" diye yazdı.

İşte o tweetler:

Levent Tüzemen: Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

A Spor'da maçı yorumlayan Levent Tüzemen ise şu ifadeleri kullandı:

"Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı."