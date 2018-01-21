Galatasaray'da Gomis şoku
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kayserispor'la oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.21 Ocak 2018 Pazar 19:31
Galatasaray'ın en önemli gol silahı Bafetimbi Gomis, Kayserispor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek. Fransız yıldızın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.
Sarı kırmızılılarda Gomis'in yanı sıra Kayserispor maçında forma giyemeyecek diğer isimler şöyle; Maicon, Ahmet Çalık, Fernando...
Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;
Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.