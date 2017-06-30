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Galatasaray'da flaş gelişme!Sezon başı kampında yok

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Wesley Sneijder'in Slovakya'daki sezon başı kampında olmayacağı belirtildi. Galatasaray'da Igor Tudor'un bu sezon kadroda düşünmediği diğer isimler Nigel de Jong ve Hakan Balta'nın da kadroda olmayacağı öğrenildi.

30 Haziran 2017 Cuma 01:21
Galatasaray'da flaş gelişme!Sezon başı kampında yok

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'le ilghili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beinsports'un haberine göre; Hollandalı yıldız Slovakya'daki kampta olmayacak...

Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan ve Galatasaray kariyerini sonlandırması beklenen Sneijder'in özellikle Amerikan MLS Ligi'nden teklifler aldığı biliniyordu. Eşi Yolanthe Cabau'nunda ABD'ye gitmeye sıcak baktığı Sneijder'in, teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon planlarında yer almadığı iddia ediliyordu. 

Albers 'Her gün görüşüyoruz' demişti

Yaklaşık bir hafta önce ise Sneijder'in menajeri Guido Albers, İtalyan basınına konuşmuş ve yıldız oyuncunun Galatasaray ve İstanbul'u çok sevdiğini ve konuyla ilgili her gün Galatasaray yönetimiyle konuştuklarını söylemişti. 

2 isim daha yok

Galatasaray'da Igor Tudor'un bu sezon kadroda düşünmediği diğer isimler Nigel de Jong ve Hakan Balta'nın da kadroda olmayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 01:21
  1. Galatasaray
  2. Kamp
  3. Wesley Sneijder
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