Galatasaray'da flaş gelişme!Sezon başı kampında yok

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'le ilghili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beinsports'un haberine göre; Hollandalı yıldız Slovakya'daki kampta olmayacak...



Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan ve Galatasaray kariyerini sonlandırması beklenen Sneijder'in özellikle Amerikan MLS Ligi'nden teklifler aldığı biliniyordu. Eşi Yolanthe Cabau'nunda ABD'ye gitmeye sıcak baktığı Sneijder'in, teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon planlarında yer almadığı iddia ediliyordu.



Albers 'Her gün görüşüyoruz' demişti



Yaklaşık bir hafta önce ise Sneijder'in menajeri Guido Albers, İtalyan basınına konuşmuş ve yıldız oyuncunun Galatasaray ve İstanbul'u çok sevdiğini ve konuyla ilgili her gün Galatasaray yönetimiyle konuştuklarını söylemişti.

2 isim daha yok



Galatasaray'da Igor Tudor'un bu sezon kadroda düşünmediği diğer isimler Nigel de Jong ve Hakan Balta'nın da kadroda olmayacağı öğrenildi.