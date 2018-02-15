Galatasaray'da flaş gelişme! Görevlerine son verildi

Galatasaray, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadrolarını iptal etmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır." ifadeleri kullanıldı.