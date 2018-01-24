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Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray Sportif AŞ'de, Dursun Özbek, Nasuhi Sezgin ve Serdar Güzelaydın'dan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yeni başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas seçildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:49
Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'da Nasuhi Sezgin'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Abdurrahim Albayrak'ın, Serdar Güzelaydın'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Burak Elmas'ın getirildiği KAP'a bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mustafa Cengiz'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:49
  1. Dursun Özbek
  2. Nasuhi Sezgin
  3. Mustafa Cengiz
  4. Abdurrahim Albayrak
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