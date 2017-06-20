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Galatasaray'da flaş ayrılık... Gönderiliyor!

Galatasaray yönetimi, serbest kalma bedeli 7.5 milyon euro olan Sneijder’i takımdan gönderiyor.

20 Haziran 2017 Salı 10:37
Galatasaray'da flaş ayrılık... Gönderiliyor!

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın 5 milyon euroyu aşan yıllık ücretinden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, menajer Albers'e mesaj gönderdi: "Kulüp bulmanız halinde, size her türlü kolaylığı sağlayacağız..."

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, "Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. İki tarafın menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alacağız" diyerek politik bir açıklama yapsa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı 10 numaranın biletini kesti. Sneijder'in sözleşmesinde, "7.5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı idareciler kulüp bulması halinde menajer Guido Albers'e gereken kolaylığı sağlayacaklarını iletti. Çünkü yönetimde 33 yaşını devirmiş Sneijder'e 7.5 milyon euro bonservisle birlikte yatırım yapacak kulüp çıkmayacağı görüşü hakim.

Bu yüzden Sneijder'den kendisine kolaylıkla takım bulması adına bonservis talep edilmeyecek ve 5 milyon euroyu aşan yıllık ücretinden tasarruf sağlanacak.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:37
  1. Galatasaray
  2. Dursun Özbek
  3. Sneijder
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