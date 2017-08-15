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Galatasaray'da flaş Arda ve Asamoah gelişmesi

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Kayserispor maçının ardından transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 08:00
Galatasaray'da flaş Arda ve Asamoah gelişmesi

GalatasaraySportif Direktörü Cenk Ergün, Kayserispor maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün, Arda Turan, Kwadwo Asamoah ve transferlere açık kapı bıraktı.

beIN SPORTS'a bağlanan Cenk Ergün Asamoah ile ilgili ''Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu an söyleyeceğimiz her şey bize negatif olarak dönüyor. Bu iş gerçekleştikten sonra konuşalım'' dedi. Şansal Büyüka'nın ''Olma şansı yüksek herhalde'' şeklindeki yorumuna Cenk Ergün ''Öyle görünüyor'' cevabını verdi.

ARDA BİTTİ GİBİ...

Arda Turan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ergün, ''Arda Turan'ın sözü var, birgün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun çabuk olmasını istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta'' dedi.

Stoper ve golcü transferinin de olabileceğini söyleyen Cenk Ergün, ''Stoperle ilgili görüşmelerimiz de var. Bir golcü olabilir. 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Uçak kaldırmamız da gerekiyor'' dedi.

Cenk Ergün Sinan Gümüş hakkındaki iddialara da açıklık getirdi ve ''Sinan'a bir takım talepler oldu, Sinan'ın da bir isteği oldu. Transfer devam ettiği sürece bir takım şeyler olabilir ama bizim ilk isteğimiz Sinan'ın gitmesi değil'' dedi.

Bafetimbi Gomis ile devre arasında geçen konuşmayı da anlatan Cenk Ergün ''Devre arasında Gomis yanıma geldi ve, ''Merci beaucoup. Marsilya güzeldi ama, burası bambaşka bir yer' dedi'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:00
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