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Galatasaray'da fazlalıklardan kurtulma operasyonu

Transfere oluk oluk para akıtan Galatasaray’ın başında bir dert daha var…

11 Ağustos 2017 Cuma 10:27
Galatasaray'da fazlalıklardan kurtulma operasyonu

Teknik direktör Igor Tudor’un kadroda düşünmediği isimler. Nigel De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk ve Luis Cavanda’nın dışında Tudor adlarını bile hatırlamayacağımız Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Oğuzhan Kayar’ı da kadroda istemiyor.

Bu 7 oyuncuya da bir talip yok. Bu yüzden yönetim sözleşmelerini feshetmeye çalışıyor. Şu şartlarda yönetim bu oyuncuların sözleşmelerini feshetmek için 7 milyon 950 bin euro artı 1 milyon 980 bin TL’yi kasasından çıkarmak zorunda kalacak.

Nigel De Jong 2.5 milyon euro
Luis Cavanda 875 bin euro’dan 1 milyon 750 bin euro
Ryan Donk 1.5 milyon euro
Hakan Balta 1 milyon 250 bin euro
Emrah Başsan 2 sezon için 950 bin euro
Umut Gündoğan 1.8 milyon TL
Oğuzhan Kayar 180 bin TL

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:27
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