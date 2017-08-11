Galatasaray'da fazlalıklardan kurtulma operasyonu

Teknik direktör Igor Tudor’un kadroda düşünmediği isimler. Nigel De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk ve Luis Cavanda’nın dışında Tudor adlarını bile hatırlamayacağımız Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Oğuzhan Kayar’ı da kadroda istemiyor.

Bu 7 oyuncuya da bir talip yok. Bu yüzden yönetim sözleşmelerini feshetmeye çalışıyor. Şu şartlarda yönetim bu oyuncuların sözleşmelerini feshetmek için 7 milyon 950 bin euro artı 1 milyon 980 bin TL’yi kasasından çıkarmak zorunda kalacak.

Nigel De Jong 2.5 milyon euro

Luis Cavanda 875 bin euro’dan 1 milyon 750 bin euro

Ryan Donk 1.5 milyon euro

Hakan Balta 1 milyon 250 bin euro

Emrah Başsan 2 sezon için 950 bin euro

Umut Gündoğan 1.8 milyon TL

Oğuzhan Kayar 180 bin TL