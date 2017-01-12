Galatasaray'da Ersan Gülüm bombası!

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadroya katabilir.

Stoper arayışında olan Galatasaray’a eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, önerildi. İki stoper takviyesi planlayan sarı kırmızılı yönetim, Ersan seçeneğini de masaya yatırdı. Çin Ligi’nde oynayan Ersan’ı, kulübü Hebei China Fortune’ın göndermek istediği öğrenildi...

Çin kulübünün en kötü ihtimalle Ersan’ı kiralık olarak vereceği ve yıllık ücretini ödemeye devam edeceği belirtiyor. Hebei, sadece 1 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor ve bunun için de 5 taksit yapmayı planlıyor

Ersan, UEFA Kriterleri nedeniyle yıllık 65 milyon maaş kısıtı olan G.Saray’a cazip geliyor. Buna karşın Ersan Gülüm’ün bugüne kadar eski kulübü Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray, Ersan'a tedirgin bakarken transferini de istiyor

Ersan’ın Çin’e gittikten sonra bile her fırsatta Beşiktaş’ı ziyaret etmesi ve siyah beyazlılar için “Yuvam” açıklamalarında bulunması Galatasaray’da “Alırsak acaba taraftar tepki duyar mı” endişesi yarattı. Öncelikli hedefi G.Birliği’nden Ahmet Çalık olan sarı kırmızılı kulüp, bu oyuncunun maliyetini düşüremezse Ersan Gülüm seçeneğini de ciddi olarak değerlendirmeye alacak.