Galatasaray'da en skorer isim Öztekin

Ancak Yasin bu gol sayısına 14 maçta ulaşırken, Eren 16 karşılaşmada 7 gol attı. Bu ikiliyi takip eden isim ise Bruma oldu. 22 yaşındaki futbolcu ligde 5 kez gol sevinci yaşadı.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:41
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