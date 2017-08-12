Galatasaray'dan Emre Mor'a transfer teklifi

Galatasaray yönetimi, Inter'le henüz anlaşma sağlayamayan ve uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Emre Mor için sürpriz bir son dakika atağı başlattı.

Emre'yi ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Borussia Dortmund'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Bu transfer için kesenin ağzını açan Dursun Özbek yönetiminin, Fenerbahçe'nin verdiği teklifin 500 bin Euro üzerine çıkıp 2.5 milyon Euro kiralama ücreti önerdi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun da ezeli rakip gibi 8 Milyon Euro olarak belirlendiği öğrenildi.

MENAJERİYLE YAKIN TEMAS

Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki milli oyuncuyu da cazip bir yıllık ücretle ikna etmeye çalıştıkları bildirildi. Emre'nin ilk tercihini Avrupa'da oynamaktan yana kullanmak istediği öğrenildi

Genç yeteneğin menajeri Muzzy Özcan'la yönetimin temasları artırdığı da ifade edildi. Emre'nin gideceği takımın bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Emre Mor, 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer olduğu Borussia Dortmund'da 32 maça çıktı. 3 gol atarken 5 de asist yaptı.