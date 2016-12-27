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Galatasaray'da Dursun Özbek-Ünal Aysal tartışması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve mali durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal'dan sert cevap geldi.

Galatasaray'da Dursun Özbek-Ünal Aysal tartışması!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:39
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360 TV'deki Telegol programına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2023 yılına kadar olan tüm gelirlerimiz Ünal Aysal döneminde harcandı. Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler" dedi. 

Ancak Özbek'in bu sözlerine eski başkan Ünal Aysal, yine Telegol'e konuşarak "Maalesef yine bir Galatasaray başkanı'na yakışmayacak kadar küçültücü ve talihsiz bir ifade. Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlar göreve geldiklerinde kasada hazır para bulamadı ve gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadelerle ne kendisini ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi.

Ayrıca ortada gördüğüm kadarıyla ek borçlanma gayretlerinin dışında para filan kokmuyor. Kulübe görevden ayrılmadan önce ödediğim para dolar cinsindendi. Görevi bırakırken içeride bırakıp geri almadağım paranın cinsini ve miktarını kanıtlayan kulübün resmi belge ve kayıtları da bunu teyit ettiğine göre hangi para cinsinden bahsedilmesini bekliyorlardı acaba? 

Bu yalan, dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha inandırıcı olabilirler" yanıtını verdi. 
 

 
Etiketlergalatasarayünal aysaldursun özbekSpor Haberleri
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