Galatasaray'da dünkü maçtan sonra flaş ayrılık

Galatasaray yeni bir sol bek arayışlarını sürdürürken, Iasmin Latovlevici'nin sarı-kırmızılı takımdaki durumu merak ediliyor.

Demir Grup Sivasspor uzun süredir gündeminde olan Latovlevici transferine de bugün kesinlik kazandırmak istiyor.

Edinilen bilgiye göre Galatasaray'da ki geleceği hala belirsizliğini koruyan Rumen sol bek için Sarı-Kırmızılı takımla son kez temasa geçilecek.

Sivasspor Yönetimi, alacağı yanıta göre transferde yol haritası belirleyecek.