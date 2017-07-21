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Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi

Dün akşam Östersunds maçında yuhalanarak oyundan çıkan Carole için tam 6 dev lig takımları devreye girdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 12:18
Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi

Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole için devreye girdi. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Rusya'dan kulüplerin 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

Footmercato'nun haberine göre; Marsilya ve Lyon kulüpleri, Carole'ü kadrosuna katmak için bir adım önde. Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizeratta'nın Carole'ü yakından takip ettiği yazıldı.

2015'te Ligue 2 ekibi Troyes'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu geçen sezonun son bölümündeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Carole'ün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

Galatasaray sol bek için Uruguay'dan Mathias Olivera ile anlaşmıştı. Fakat 1997 doğumlu ismin ilk etapta U21 takımıyla mücadele etmesi gündemde.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:18
  1. carole
  2. Lionel Carole
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