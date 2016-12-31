Galatasaray'da dev tepki! 'Sabrımız taşıyor...'

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup olurken, Galatasaraylı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tempo tuttu.

Euroleague'de alınan kötü sonuçların ardından Abdi İpekçi'nin de "büyüsü" bozulmaya başlarken; hedefteki isimler genellikle basketbolcular oldu.

Galatasaray Odeabank koçu Ergin Ataman maç sonu açıklamasında taraftara hak verirken şu sözleri kullandı;

"Taraftar haklı. Nasıl ki kazanan, mücadele eden bir takım izlediklerinde sonuna kadar destek veriyorlarsa, bugünkü gibi kötü oynayan bir takıma tepki göstermeleri de normal. Tepkileri gayet haklıdır. Ben de gerekli tedbirleri en ağır şekilde alacağım. Taraftarın tepkisi sloganla olur ama ben de gerekenleri yapacağım. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Hiçbir şey yapamadık. Şutları sokamadık, organize olamadık. Bizim adımıza kötü bir akşamdı. Beklemediğimiz bir şekilde kaybettik"