Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, SFenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:21

Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda,Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan koşuyla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Başkan Özbek, antrenman öncesi Igor Tudor ve oyuncularla bir araya geldi.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarına pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 
EtiketlerGalatasarayFenerbahçeFlorya Metin Oktay TesisleriMetin OktayGalata
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Yeni Akit
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