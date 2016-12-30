Galatasaray'da deprem! 8 futbolcu birden...

Cim-Bom’da Dursun Özbek’in başkanlığında Sportif AŞ yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleşirken önemli kararlar alındı.



Yaklaşık 8 saat süren zirvede Tuzla maçında kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin Öztekin’e 250 şer bin euro para cezası verildi. Cim-Bom’da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Chedjou’nun ayrıca bileti kesildi ve Kamerunlu futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.



Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Tuzla maçında sahanın en kötüleri arasında yer alan Hamit Altıntop’la ilgili oldu. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bugün fesh edilecek. Karar Hamit’e iletilirken tarafların bugün yollarını ayıracakları bildirildi.



Sezon başında transfer edilen ama sakatlığı yüzünden tek maç dahi oynamayan İzlandalı forvet Kolbein Sigthorsson’un sözleşmesini karşılıklı olarak dün fesh eden Cim-Bom’da bileti kesilen diğer bir isim ise Luis Cavanda oldu. Belçikalı forvetin kesin olarak gönderilmesine karar verildi.

Galatasaray yönetimi tüm bu isimlerin dışında 4 ismin daha sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte o futbolcular; Paul Karacan, Endoğan Adili, Umut Gündoğan, Lucas Ontivero...