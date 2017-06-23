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Galatasaray'da büyük gün geldi!

Gomis ve Belhanda transferinde son pürüzleri de halleden Galatasaray Yönetimi’nin, resmi açıklamaları bugün KAP’a göndereceği öğrenildi.

23 Haziran 2017 Cuma 11:00
Galatasaray'da büyük gün geldi!

Galatasaray’da iki büyük transferde sona gelindi. Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Gomis ve Belhanda konusunda tüm pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi’nin, bugün her iki oyuncunun transferiyle ilgili olarak KAP’a açıklama göndermesi bekleniyor.

Yurt dışında temaslarda bulunan futbol direktörü Cenk Ergün’ün de, her iki oyuncuyu birden yanına alarak İstanbul’a dönmesi gündemde. Böylece hem Gomis’in hem de Belhanda’nın 28 Haziran’da başlayacak Slovakya kampına katılabileceği belirtiliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar her ihtimali düşünerek, iki yıldızın doğrudan kampa gelme seçeneğini de değerlendiriyor.

Peki maliyetleri ne olacak? 

Galatasaray, 27 yaşındaki forvet arkası Belhanda için kulübü Dinamo Kiev’e 8 milyon Euro’luk bonservis ödemesi yapacak. Bu para, 18 ayda yaklaşık 450 bin Euro’luk taksitler halinde ödenecek. Oyuncuya da 3 milyon 250 bin Euro yıllık garanti ücret verilmesi bekleniyor. 31 yaşındaki Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Swansea City’ye 1.7 milyon Euro bonservis, oyuncunun kendisine de senelik 3 milyon Euro ödeneceği bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:00
  1. Galatasaray
  2. Dinamo Kiev
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