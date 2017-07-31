Galatasaray'da büyük fiyasko!

Alışveriş için GS Store'un internet sitesine giren Galatasaray taraftarları şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştı. Galatasaray'ın "yeni" sloganıyla Wesley Sneijder tişörtleri sattığını gören taraftarlar olaya tepki gösterdiler.

39.90 TL'ye hala satılan tişörtlerin, GS Store internet sitesinde hala yer almasını gören bazı taraftarlar sosyal medyada, "Sneijder'i gönderdiler ama hala ekmeğini yiyorlar" yorumlarını yaptılar.

Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı yıldızın ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı Younes Belhanda'ya vermişti.

Kaynak:Fanatik