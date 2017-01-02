Galatasaray'da Bruma depremi!

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Galatasaray’da sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla müthiş bir çıkışa imza atan Armindo Bruma, Tottenham’dan gelen cazip teklif üzerine İngiltere’ye gitmek istediğinin haberini gönderdi. Sezon başında PSV’den gelen teklif üzerine ayrılmak isteyen ancak izin çıkmayan Portekizli oyuncu, kendisine yapılan “Sözleşme uzatalım” önerisini geri çevirmişti.

Yönetimin maaşına zam yapıp, kontratını 3 yıl daha uzatarak, serbest kalma bedelini 40 milyon Euro seviyesine çekmek istemesine karşın Bruma ve menajeri buna yanaşmamıştı.

Tottenham’ın 20 milyon Euro’yu bulan teklifi üzerine harekete geçen Bruma, “Bırakın İngiltere’ye gideyim. Ben de kazanayım, siz de kazanın” şeklinde mesaj gönderdi.

Ayrılmayı kafasına koyan 22 yaşındaki genç yeteneği ikna edemeyen G.Saray yönetimi, rakamı daha da yukarılara çekmek için İngilizler’le pazarlık masasına oturma kararı aldı.

Ancak Çin’e satılması gündemde olan Podolski’nin ardından Bruma’nın da gitmesi halinde taraftarın olası tepkisi yönetimi düşündürüyor. Bu yüzden Bruma konusundaki son karar başkan Dursun Özbek’e bırakıldı.

YÖNETİM BRUMA'NIN ALTERNATİFİNİ BULDU

Cimbom, Bruma’yı Tottenham’a satması halinde yerini Yunanistan’ın PAOK Kulübü’nde forma giyen Garry Rodrigues’le doldurmayı planlıyor.

36 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST

Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı oyuncu, geçen sezon 36 maçta 7 gol atıp 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Çıkışını bu sezon da sürdüren Rodrigues, toplam 22 karşılaşmada 6 kez ağları sarsarken, 8 de asist yaptı. Gerçek mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanatın yanı sıra forvet mevkisinde de forma giyebiliyor.

Rodrigues daha önce Bulgar Levski Sofya ve İspanya ekibi Elche’de top koşturmuştu.