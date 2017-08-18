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Galatasaray'da Bolt sürprizi! Yönetim...

Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısında gündeme ünlü atlet Usain Bolt ismi getirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:08
Galatasaray'da Bolt sürprizi! Yönetim...

Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısında, pistlere veda ettikten sonra futbolculuğa göz kırpan Usain Bolt konusu açıldı. Marka değerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle Jamaikalı ünlü sprintere teklif götürülmesine sıcak bakanlar oldu.

Gazete Habertürk'ün iddiasına göre bu öneriye bazı profesyoneller 'taş' koydu!

Futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Galatasaray'ın da gündemine girdi. Dünyaca ünlü atletin şöhretinden faydalanmak isteyen Özbek yönetimi, geçtiğimiz salı yapılan toplantıda, kulübün marka değerini yükseltmek için Jamaikalı atletin kadroya katılması düşüncesini masaya yatırdı.

Bolt'un milyarlarca insan tarafından tanınması nedeniyle Galatasaray isminin Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar dünya manşetlerinde yer alacağını düşünen bir yönetici, 30 yaşındaki ünlü atlete davet yapılması fikrini ortaya attı.

Bu proje ilgi çekerken, bazı yöneticiler de bu fikre destek verdi. Ancak yönetim kurulu toplantısına katılan bazı profesyonellerin, Türkiye'de oynayacak bir yabancının herhangi bir ülkenin alt yaş kategorileri ya da bir kulüpte en az 1 maça çıkma zorunluluğu olduğu iddiasını ortaya atması işleri değiştirdi.

Yanlış bilgilendirilen yöneticilerin hevesi kaçarken, proje de başlamadan rafa kalktı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:08
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