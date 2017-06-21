Tudor Nigel de Jong'un biletini kesti

Galatasaray'da Nigel De Jong ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Igor Tudor, Hollandalı oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını yönetime iletti.



Sarı-Kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong'a Feyenoord başta olmak üzere Hollanda Ligi'nden sözlü olarak tekliflerin olduğu ifade ediliyor.



ONAY VERİLECEK...



Galatasaray yönetimi, kulübe resmi bir teklif gelmesi halinde De Jong'un transferine onay verme kararı aldı.



Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan De Jong, 18 lig, 6 kupa maçında forma giyip 1 gol kaydetmişti. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 sarı, 1 kırmızı kart görmüştü.