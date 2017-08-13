Galatasaray özel prim ödeme sistemini kaldırdı

Galatasaray'da yeniden kurulan kadro için yapılan yüksek bütçeli transferler ve puana göre uygulamaya sokulan maç başı ücret sistemi, yıllardır süregelen prim geleneğinin sona ermesine neden oldu.

Bundan böyle hiçbir maç için futbolculara ekstradan prim ödememe kararı alan yönetim, derbiler için de bu uygulamadan taviz vermeyecek.

Geçtiğimiz sezondan bu yana yeni oyuncularla yapılan yeni anlaşmalarda maç başı anlaşmalarını başarıya endeksli hale getiren ve alınan puana göre bonus veren yönetim, aldığı kararla bu sezon başında da prim sistemini tamamen ortadan kaldırdı.

Alınan her puan için zaten birçok yabancı oyuncusuna 5'er bin Euro civarında bonus ödeyen yönetimin, Avrupa'daki takımları örnek alarak futbolcularına ekstra bir prim ödemesi yapmayacağı bildirildi.

KONTRATTA KUPA PRİMİ YOKSA, KARAR YÖNETİMİN

Bu uygulamaya göre sezon içindeki lig maçlarının kazanılması durumunda ekstra bir prim alamayacak olan futbolcular, sezon sonunda şampiyonluk kupasına ulaşılması halinde ise yine mukavelelerinde belirtilen özel maddelere göre prim almaya hak kazanacak.

Kontratında şampiyonluk primi maddesi bulunmayan oyuncuların alacağı primleri ise yönetim belirleyecek. Daha önceki yıllarda G.Saray'da kazanılan her maça veya 4 maçlık serilere göre özel prim ödemesi yapılıyordu. Bu uygulama ile bu sistem de tamamen son buldu.