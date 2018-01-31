Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorluk çeken Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal'e transfer oldu.



Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası kampına almadığı Emrah Başsan, transferin son gününde transfere imza attı. Başsan, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal'e transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu.



Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılılarda bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi. Emrah, söz konusu maçlarda 1 gol, 1 asist ile oynadı.