Galatasaray'da bir ayrılık daha

A Spor'un haberine göre; Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaştı.

S.Prag'da Teknik Direktör Andrea Stramaccioni'nin Inter'i çalıştırdığı dönemde de istediği Semih'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması bekleniyor. Semih, Prag'a kesin katılması halinde eski Fenerbahçeli Kadlec, Kasımpaşalı Herolind Shala, Trabzonsporlu Janko ve efsane Tomas Rosicky ile takım arkadaşı olacak.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda 20 lig, 7 de kupa maçında oynayan Semih Kaya 2 gol atıp 2 sarı kart gördü.