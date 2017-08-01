Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray Başkanı Lucescu ile görüşmeye gitti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ünlü teknik dam Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.

01 Ağustos 2017 Salı 13:47
Galatasaray Başkanı Lucescu ile görüşmeye gitti

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:47
  1. Lucescu
  2. Dursun Özbek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    1. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    2. Başkan Kale sözünü tuttu
    3. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    4. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    5. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    6. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    7. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    8. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    9. 700 balya saman kül oldu
    10. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    11. İki üniversite mezunu engelli..
    12. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    13. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    14. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    15. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    16. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    17. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    18. Hastane otoparkı asfaltlandı
    19. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    20. Kuzey Kore rahat durmuyor
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var