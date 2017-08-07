Galatasaray'da beklenen ayrılık! 3.5 milyon Euro ödenecek

Takımdan ayrılmak istediğini belirten Sinan Gümüş için Galatasaray, Portekiz Ligi şampiyonu Benfica ile anlaşmaya vardı. Benfica Sinan Gümüş için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"SİNAN GÜMÜŞ'ÜN GİTME TALEBİ OLDU"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmak istediğini açıklarken, "Sinan sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Sinan Gümüş'ü 2014/15 sezonunda Stuttgart'tan bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da 59 maça çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.