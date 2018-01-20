Galatasaray’da başkanlık seçiminin oy sayımı yapılıyor
Galatasaray’da başkanlık seçiminin oy sayımı başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan genel kurulda açılan ilk sandık sonunda Dursun Özbek 68, Mustafa Cengiz ise 56 oy aldı.20 Ocak 2018 Cumartesi 16:06
Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda oy verme işleminin sona ermesinden ardından oy sayımı başladı.
Seçimde toplam 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. 18 sandık tek tek açılarak sayılacak.
Seçimde kırmızı pusulayı Dursun Özbek, sarı pusulayı Mustafa Cengiz temsil ediyor.