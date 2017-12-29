Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu
Galatasaray'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.29 Aralık 2017 Cuma 18:24
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listeleri açıkladı:
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
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asil üyeler:
Özkan Olcay
Osman kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsalak
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm
yedek üyeler
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
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Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Nejat Güney Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
yedek üyeler
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur