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Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

Galatasaray'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.

29 Aralık 2017 Cuma 18:24
Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listeleri açıkladı:

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

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asil üyeler:

Özkan Olcay

Osman kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsalak

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

 

yedek üyeler

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral


MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

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Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

 

yedek üyeler

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:24
  1. Galatasaray
  2. Dursun Özbek
  3. Mustafa Cengiz
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