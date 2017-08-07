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Galatasaray'da Arda Turan harekatı!

Galatasaray yönetimi, kulübün eski kaptanı ve gözbebeği Arda Turan'a sarı-kırmızılı formayı giydirme inadını sürdürüyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:44
Galatasaray'da Arda Turan harekatı!

Barcelona'da gözden düşen Arda Turan, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşıyor.

Sarı-kırmızılı idareciler, bu hafta içerisinde İspanya seferine çıkacak ve 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif sunacak.

Galatasaray'ın Barcelona Kulübü'ne Arda Turan'ı bir yıl kiralamak 2 milyon 500 bin Euro önereceği gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcuya ise 4 milyon Euro net ücret vermeyi planlıyor.

Neymar'ın vedasının ardından kadrosuna en az 1 yıldız isim katmak isteyen Barcelona'da Arda kararını ise teknik direktör Valverde verecek

Arda, geçen sezon Katalan ekibi adına 30 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol ve 6 asistle oynadı.

BARCELONA'YA ARDA TURAN ÇIKARMASI

Arda ile daha önce yapılan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılan başkan Dursun Özbek, Futbol direktörü Cenk Ergün'e transferde ilk somut adımın atılması için talimat vermişti. Barça'da mutsuz oluşu ve "Sevildiğim yere dönmek istiyorum"yönündeki sözleri, Aslan'ın iştahını kabartan en önemli unsur olurken, işin bir an önce sonlanması için kesenin ağzının ardına kadar açıldığı da gelen haberler arasında yer alıyordu

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:44
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