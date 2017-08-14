Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da Arda sesleri yükseliyor

Barcelona'da oynayan ve son dönemle forma şansı bulamayan Arda Turan’ın, Galatasaray’a imza atması için geri sayım başladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:05
Galatasaray'da Arda sesleri yükseliyor

Galatasaray’da büyük operasyon için artık günler sayılıyor... Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan’ı kadrosuna katmak için kulübü Barcelona ile bu hafta içinde masaya oturacak.

Fanatik'te yer alan haberde, Kayserispor karşılaşmasının ardından soluğu İspanya’da alacak olan yöneticiler, Arda’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncudan zaten daha önce ‘Evet’ cevabını alan Aslan, Barça’dan gelen son haberle daha da morallendi. Çünkü Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, Arda’yı dün Real Madrid’le oynanan İspanya Süper Kupa mücadelesinin 18 kişilik kadrosuna dahil etmedi. Elbette bu haber, tecrübeli futbolcuyu yetiştiği ve kaptanlığını yaptığı yuvasına bir adım daha yaklaştırdı.

BULUT'LA GÖRÜŞECEKLER

Başkan Dursun Özbek, yıldız futbolcuyu transfer ederek hem şampiyonluk için büyük bir transfere imzayı atmayı hem de taraftarın desteğini geri kazanmak istiyor. Sportif Direktör Cenk Ergün’ün, oyuncunun menaceri Ahmet Bulut’la birlikte Barçalı yöneticilerle buluşup, kesin bir sonuç alarak İstanbul’a Arda ile birlikte gelmeleri bekleniyor.

KAPTAN OLACAK

30 yaşındaki futbolcunun transferinin resmiyet kazanmasının ardından kaptanlık pazubandının da ona verilmesi bekleniyor. Selçuk İnan’ın yeni sezonda fazla forma şansı bulamayacağı düşünülürken, birinci kaptanlığa Arda’nın geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:05
  1. arda turan
  2. galatasaray
  3. futbol
  4. barcelona
  5. transfer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...