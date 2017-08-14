Galatasaray'da Arda sesleri yükseliyor

Galatasaray’da büyük operasyon için artık günler sayılıyor... Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan’ı kadrosuna katmak için kulübü Barcelona ile bu hafta içinde masaya oturacak.

Fanatik'te yer alan haberde, Kayserispor karşılaşmasının ardından soluğu İspanya’da alacak olan yöneticiler, Arda’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncudan zaten daha önce ‘Evet’ cevabını alan Aslan, Barça’dan gelen son haberle daha da morallendi. Çünkü Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, Arda’yı dün Real Madrid’le oynanan İspanya Süper Kupa mücadelesinin 18 kişilik kadrosuna dahil etmedi. Elbette bu haber, tecrübeli futbolcuyu yetiştiği ve kaptanlığını yaptığı yuvasına bir adım daha yaklaştırdı.

BULUT'LA GÖRÜŞECEKLER

Başkan Dursun Özbek, yıldız futbolcuyu transfer ederek hem şampiyonluk için büyük bir transfere imzayı atmayı hem de taraftarın desteğini geri kazanmak istiyor. Sportif Direktör Cenk Ergün’ün, oyuncunun menaceri Ahmet Bulut’la birlikte Barçalı yöneticilerle buluşup, kesin bir sonuç alarak İstanbul’a Arda ile birlikte gelmeleri bekleniyor.

KAPTAN OLACAK

30 yaşındaki futbolcunun transferinin resmiyet kazanmasının ardından kaptanlık pazubandının da ona verilmesi bekleniyor. Selçuk İnan’ın yeni sezonda fazla forma şansı bulamayacağı düşünülürken, birinci kaptanlığa Arda’nın geçeceği tahmin ediliyor.